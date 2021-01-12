香港政府：盈富撤換負責人手續較複雜

港府指出，盈富基金當年是因為特區政府入市買了股票，後來要賣出股票而成立的一個產品。盈富基金到今時今日其實是一個市場產品，並不是一個政府行為；這個市場產品有它自己的管理人，美資管理人礙於美國政府的行政命令、針對式地擾亂金融系統來進行很多政治操作，而需採取這些行為(此指不再新增投資)。

關於建議盈富基金撤換一個(非美資)負責人，政府認為比較複雜。關於委員會的人事任命，香港金融管理局仍然有少許剩餘的影響力，詳情必須要由金管局和有關的監督委員會按情況改變。

不過，香港政府指出，這件事反映出霸權主義，可以突然提出一些行政命令以針對某些國家的公司，然後再要令所有金融機構不能和這些被針對的國家的公司進行交易，是難以令人明白怎麼可以由一個重視法治和重視金融穩定的地方提出的。

對此，香港金融管理局發言人表示，監督委員會成員的委任及免任須由監督委員會本身作出。監督委員會之主席由外匯基金投資有限公司從成員中指定一位出任。

金融管理局期望道富環球投資管理亞洲有限公司作為盈富基金經理人，能進一步釐清所作出的改變對投資者的影響，並採取一切可行和必要的措施妥善處理對投資者的影響。

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