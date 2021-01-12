將軍澳日出康城LP10料將推首張價單

大型樓盤蜂擁出籠，繼啟德區有新盤搶閘公布開價及快將開售後，將軍澳日出康城亦有全新期數部署登場，首張價單最快日內揭盅，料將帶動購買力加速流向一手樓市。

●將軍澳日出康城LP10有機會24小時內開價

多個大型新盤爭相部署推售。南豐發展地產發展部及銷售部總經理盧子豪稱，旗下將軍澳日出康城LP10的樓書已剛上網，有機會24小時內公布開價，首張價單推出不少於179個單位。

項目共有893個住宅單位，間隔兩房至四房不等，亦設有部分特色戶，單位實用面積由447方呎起，而頂層複式戶最大面積3,928方呎，屬日出康城屋苑歷來最大。當中主打兩房及三房單位，佔單位數目逾80%。

●將軍澳日出康城LP10示範單位首度曝光！

新盤市場競爭轉趨激烈。南豐集團旗下將軍澳日出康城LP10預料短期內將開價加入搶客戰，發展商今(12日)率先安排傳媒預覽示範單位。其中參照第2A座48樓C室搭建的三房大單位，實用面積1,005方呎，大廳空間偌大，連接面積30方呎露台，飯廳可容納大型餐桌，主人套房浴室則設面積16方呎工作平台。

同時，根據第2A座28樓D室打造的兩房戶，實用面積645方呎，大廳設有面積22方呎露台，工作平台同樣位於主人套房浴室內。廚房則屬開放式設計。以第2B座28樓D室作藍圖的兩房單位，實用面積486方呎，廚房亦屬開放式，長方形大廳易於布置家具，並有露台連接，以加強通風及採光。

●深水灣徑8號大宅逾1.86億元沽 呎價6.5萬

新一年豪宅新盤市場頻錄大額交投。南豐集團旗下壽臣山深水灣徑8號，剛售出2座9D單位，實用面積2,865方呎，成交價逾1.86億港元，呎價6.5萬元。項目至今累積售出14個單位，套現約35.6億元。

●新盤MONACO暫錄2000入票 料周日開售

2021年首個推出新盤的收票持續增加。會德豐地產總經理(市務)陳惠慈表示，旗下啟德MONACO暫已錄得逾2,000張入票登記，較首兩張價單推出160伙超額認購逾11.5倍，今晚有機會加推單位，希望日內公布銷售安排，預計周日開售。

她透露，同系區內OASIS KAI TAK剛售出低座特色戶，成交價4,680萬元售出，呎價34,412元，做價相當理想。

中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑稱，MONACO屬今年首個推售項目，收票反應理想，入票人士中佔3、4成有意認購大單位，首可開出紅盤。該行為買家提供低息樓按，息口僅銀行同業拆息(H)加1.3厘，實際按息低至1.43厘。

●逸瓏灣8連沽兩伙平台特色戶 套現近二千萬元

項目至今累積售出472伙，佔單位總數近9成，套現逾44億元。目前尚餘56伙待售，包括19伙特色單位，當中11伙屬頂層連天台戶，8伙則為低層連平台戶。

●匯璽III低層大戶逾3681萬元沽出

●The Campton連平台特色戶呎售逾1.9萬元

萬科香港負責銷售的長沙灣The Campton，剛錄特色戶獲承接，單位為3樓F室兩房戶，實用面積515方呎，平台面積319方呎，售價978.6萬元，呎價19,002元。

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