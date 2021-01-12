內地企業去年違約額2324億　券商：今年恐更多

踏入2021年，外國媒體盤點中國2020年企業債券違約狀況，顯示去年中企債券違約總額為298億美元(約2,324億港元)，按年多了14%。展望今年，中國招商證券專家表示，由於中國人民銀行貨幣政策趨於謹慎，違約恐有增無減。

中企在岸債券違約的規模，從去年上半年的92億元人民幣增至下半年的136億元人民幣，增幅高達47%，招商證券分析師Yuze Li估計，今年中企違約的規模可能增加10至30%。

中企去年298億美元的債務違約中，在岸債券約佔210億美元，與往過去不同的是，去年在岸債券違約中，往年佔比最低的科技板塊，去年佔比則高達28%，其中以北大方正集團，而過去3年以來，中國違約狀況最嚴重的省份依序為青海、海南及寧夏。

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