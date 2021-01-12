長沙灣弦雅加推26伙 呎價逾2萬元起
2021年01月12日 20:37
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市區樓盤爭相加推單位應市。佳兆業集團(01638)等合作的長沙灣弦雅，開售至今累沽49伙，佔可售單位逾8成，因應市場求，發展商剛加推價單3號及新銷售安排，新價單提供26伙，包括伙21開放式及5伙一房單位，折實售價由427.04萬至逾630.72萬元，呎價20,616至22,957元。當中C單位屬首度推出，實用面積206至207方呎。
發展商同時落實於本周六(16日)推出8伙發售，並以招標形式推售9伙特色單位，招標期由1月16日至3月10日。
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