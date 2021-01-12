上交所公開譴責華晨集團

上交所指，華晨集團的違規行為雖屬個案，但市場關注度高、負面影響大，一定程度上挫傷投資者和市場信心，影響債券市場的健康有序發展，應當依法依規及時予以嚴肅處理。

經查實，華晨集團於4個方面涉及違規，包括未及時披露不能按時清償到期債務、重大訴訟及有關資產被司法凍結、重要子公司股權被轉讓等影響償債能力和債券價格的重大事項；在集團償債能力發生重大變化及債券還本付息存在重大不確定性的情況下，未遵守承諾，在未經受托管理人同意下，進行資產轉讓及質押；未按規定配合受托管理人展開風險排查及信用風險管理，在債券兌付關鍵時間，多次拒絕受托管理人現場訪談請求，拒絕提供資金證明材料；在償債能力發生重大變化的情況下，未按規定制定風險化解與處置預案，也未及時就相關兌付風險及處置進展作出提示。

上交所將堅決貫徹零容忍方針，加強債券市場法制建設，嚴肅打擊財務造假、惡意逃廢債等嚴重違法違規和損害市場信心的行為。目前，內地經濟正處於高速增長轉向高質量發展的階段，有些企業因生產經營遇到一些困難出現債券違約，是市場正常現象，市場違約率總體不高。對這類違約事項，可以也應當用市場化的原則和辦法來疏導和化解信用風險。近期，在國務院金融委的領導部署下，個別發行人的無序違約行為得到及時有效處置，市場情緒趨於穩定，市場信心得以恢復。

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