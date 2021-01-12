樓價UPDATES：啟德嘉匯放盤約1個月　減價約38萬元

二手交投加快，九龍啟德嘉匯一房單位，放盤約1個月，僅減價約38萬元，即以約750萬元成交。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●鴨脷洲南灣錄今年首宗成交，單位為8座低層C室，實用面積約596方呎，兩房連套房間隔，望山景，叫價約1,280萬元，議價後以市價1,203.8萬元易手，實用呎價約20,198元。

●北角寶馬山花園11座高層A室，實用面積843方呎，三房間隔，享海景，以約2,080萬元獲承接，實用呎價24,674元，原業主於2010年7月購入投資，當時作價1,230萬元，持貨10年多帳面獲利850萬元，單位期內升值69%。

●北角城市花園7座高層F室，實用面積626方呎，兩房間隔，享煙花景，獲區內換樓客以約1,320萬元承接，實用呎價21,086元，原業主於2010年11月以775萬元購入上址投資，持貨逾10年至今沽售，帳面獲利545萬元，單位期內升值約70%。

●鰂魚涌太古城1月已錄18宗買賣，平均實用呎價18,892元，項目洞庭閣低層C室，實用面積580方呎，兩房間隔，去年11月以928萬元放盤，獲區內用家以910萬元承接，實用呎價15,690元，原業主於2008年10月以278萬元買入，持貨12年帳面獲利632萬元，期內單位升值約227%。

●鰂魚涌南豐新邨1座高層C室，實用面積約391方呎，兩房間隔，近日以705萬元沽出，實用呎價約18,031元，屋苑1月至今暫錄兩宗二手買賣，現時約有48個放盤，入場費由670萬元起。

●小西灣居屋富欣花園8座高層，實用面積484方呎，兩房間隔，於已補價自由市場獲買家以668萬元買入，實用呎價約13,802元，新買家為本區客，購入上址上車。

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九龍區

●啟德嘉匯1座低層F室，一房間隔，實用面積約372方呎，以約788萬元放盤約1個月後，吸引外區客洽詢，雙方議價後減價約38萬元，以約750萬元成交，實用呎價約20,161元，新業主為單身男士，見原業主願以平價轉讓，加快入市步伐，無睇樓下即決定承接，單位近4年升值約16.8%。

●牛頭角淘大花園M座高層8室，實用面積285方呎，一房間隔，吸引外區年輕客承接上車，經商議後由530萬元，調減10萬至520萬元成交，減幅約2%，實用呎價約18,246元，原業主於2012年6月斥資253.38萬元購得，是次轉手帳面獲利266.62萬元，升值約105%。

●樂富居屋康強苑高層3室，實用面積597方呎，三房一廳間隔，原先於未補價第二市場開價685萬元，累減47萬元，減幅6.9%，以638萬元沽出，實用呎價10,687元，原業主早於1999年購入上述單位，當時作價155萬元，持貨22年至今沽售，帳面獲利483萬元，單位期內升值3.1倍。

●九龍城獅子石道1號中層C室，兩房間隔，實用面積約322方呎，以約17,500元放租1個月後，即吸引外區夫婦洽詢，故睇樓1次即決定一次過支付一年租金，獲業主減價約2,500元或約14.3%，以約15,000元承租單位，實用呎租約46.6元，低市價約10%。

●九龍塘逸瓏7座高層A室，實用面積1,269方呎，套四房間隔，連1車位，吸引買家承接，當中車位價值250萬元，是次車位連單位合共成交價4,050萬元，原業主於2011年10月購入，當時不連車位購入價約2,969.9萬元。

●旺角居屋富榮花園10座低層J室，實用面積484方呎，兩房間隔，望內園景，已補價自由市場以768萬元易手，實用呎價15,868元，原業主於2015年11月以556萬元購入，當時已補地價，持貨5年至今轉售，帳面獲利212萬元，單位期內升值約38%。

●深水埗丰滙2020年全年錄約18宗成交，踏入2021年，本月首11天已錄得2宗，單位為1座中低層C室，實用面積745方呎，套三房間隔，另設工人房，上月開價1,170萬元，現以1,148萬元成交，實用呎價15,409元，新買家為同區換樓客。

●荔枝角美孚新邨1月暫錄10宗買賣，其中4期百老滙街103號中層B室，實用面積661方呎，三房間隔，剛以866萬元沽出，實用呎價13,101元，略低於市場4%至5%，原業主於1997年以316萬元買入，一直自住至今，現易手帳面獲利550萬元離場，單位24年間升值逾1.7倍。

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新界區

●馬鞍山泓碧5座高層K室，實用面積約312方呎，一房間隔，享海景，原先月租叫價約16,000元，吸引區內分支家庭客洽商，考慮不久即決定租住，雙方議價後終以月租12,000元成交，實用呎租約38.5元。

●沙田第一城1月暫錄約20宗買賣，平均實用呎價約17,075元，屋苑最新錄12座中層A室，實用面積515方呎，三房間隔，議價後以803.8萬元易手，實用呎價15,608元，原業主則於2015年以620萬元購入，持貨6年沽出帳面獲利183.8萬元，單位升值約29.6%。

●大埔居屋新興花園2座中層G室，實用面積591方呎，三房間隔，已補價自由市場開價約700萬元，議價後以678萬元易手，實用呎價11,472元，新買家為用家，見同類型單位少有放盤，沒睇樓即購入自用。

●粉嶺逸峯1月暫錄3宗成交，包括5座高層C室，實用面積510方呎，兩房連儲物房間隔，議價後以695萬元獲承接，實用呎價13,627元，原業主於2013年以505萬元購入，持貨約8年，是次沽出帳面獲利約190萬元，單位升值約37.6%。

●元朗加州花園俊仕居鳳凰徑單號屋，實用面積1,017方呎，放盤時叫價約1,200萬元，議價後以1,088萬元沽出，實用呎價10,698元，原業主於2009年以465萬元購入上址，持貨12年沽出帳面獲利約623萬元離場，單位升值約134%。

●元朗溱柏6座高層D室，兩房連套房間隔，實用面積約643方呎，享內園景，開價約730萬元放盤近個半月，早前吸引區內換樓客洽商，考慮不久即決定承接，議價後以688萬元成交，實用呎價約10,700元。

●元朗尚悅．嶺2座中層B室，實用面積約279方呎，一房間隔，可享無遮擋山景，近日以9,500元獲承租，實用呎租約34元，業主於2019年3月以約451.3萬元購入，現租出享租金回報率約2.5厘，屋苑於1月暫錄約12宗租務成交，入場月租由8,000元起。

●元朗尚悅1座高層E室，實用面積約356方呎，兩房間隔，原開價535萬元，其後減價5萬元或約0.9%，最終以530萬元成交，實用呎價約14,888元，原業主於2013年3月以362萬元購入，持貨7年，現轉手帳面獲利約168萬元，物業升值約46%。

●元朗溱柏1月錄錄6宗買賣，較上月同期多1倍，其中5座中層F室成交，實用面積468方呎，一房連儲物房間隔，叫價575萬元，減價7萬元，速獲買家以568萬元承接，實用呎價12,137元，新買家為外區上車客，見屯赤隧道通車後，元朗、屯門等地區樓市交投暢旺，快速承接，原業主則於2017年12月以495萬元購入，持貨3年轉售帳面獲利73萬元。

●天水圍居屋天頌苑O座高層6室，實用面積426方呎，獲同屋苑買家，於已補價自由市場以433萬元購入，實用呎價10,164元，稍低市價，原業主則於2010年以約120萬元購入。

●屯門新屯門中心9座低層A室，實用面積603方呎，三房兩廳間隔，放盤當日隨即獲洽購，其後即時減價40萬元，外區上車客以580萬元即睇即買作自住之用，實用呎價9,619元。

●荃灣立坊中高層12室，實用面積約293方呎，一房間隔，望山景，放盤約三個月，原業主開價610萬元，經議價後減價36.5萬元或約6%，最終獲573.5萬元以交吉形式沽出，實用呎價約19,573元，原業主於2017年7月以約465.8萬元購入，持貨3年轉手帳面獲利約107.7萬元，物業升值約23%。

●青衣居屋青華苑華豐閣高層10室，實用面積約401方呎，兩房間隔，去年11月中開始放盤，已補價自由市場原先叫價490萬元，經議價後減價34萬元或約6.9%，最後以456萬元成交，實用呎價約11,372元，原業主於1997年6月以約248萬元購入。

●東涌東堤灣畔6座低層D室，實用面積約531方呎，兩房間隔，近日以707萬元沽出，實用呎價約13,315元，屋苑1月至今累錄3宗二手買賣，平均實用呎價約12,323元，現時約有80個放盤，兩房最低入場費由700萬元起。

●東涌映灣園連環錄成交，其中9座低層A室，實用面積約912方呎，套三房連儲物室間隔，外區首置客無睇樓情況下入市，單位叫價約980萬元，議價後以968萬元成交，實用呎價約10,614元，另3座高層G室，實用面積約809方呎，套三連儲物室間隔，叫價約940萬元，吸引區內換樓客洽商承接，雙方議價後以885萬元成交，實用呎價約10,939元。

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