艾德森患淋巴癌近2年　周一美國病逝

董事會對艾德森之辭世表示沉痛哀悼，對其家人致以深切慰問，亦對艾德森多年來為集團作出之巨大及不可估量的貢獻致以誠摯謝意。

艾德森2019年3月確診非霍奇金淋巴瘤。金沙中國早前公布，艾德森自1月7日開始因病休假，不履行該公司主席、行政總裁及提名委員會主席的職務，以接受進一步的淋巴瘤治療，並獲調任為非執行董事，非執董職務為期3年。

金沙中國母公司拉斯維加斯金沙集團(Las Vegas Sands Corp.)之總裁Robert Glen Goldstein，獲委任為集團代理主席、代理行政總裁及代理提名委員會主席，並獲調任為執行董事，執董職務為期3年；並同時委任現年45歲的鄭君諾為執行董事，為期3年。

事實上，去年有報道指金沙集團正在探討出售其發源地拉斯維加斯的多項賭場資產，售價或逾60億美元(約468億港元)。若交易落實，或標誌其暫時退出美國博彩業。

對於金沙集團擬賣產，美國銀行當時發表報告指，能出資60億美元買物業的買家本來經已不多，再加上新股肺炎疫情下，融資市場不就，博彩業目前又錄虧損，該行對金沙集團能否順利出售資產看法審慎。

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