聯想集團擬發行CDR　申請科創板上市

公司指，已發行120.41億股普通股，將向股東尋求特別授權，以發行最多13.37億股普通股，佔經發行基礎股份擴大後的已發行股份10%。

該公司根據建議擬發行新普通股，佔擴大後股份總數不超過10%，所得款項用於新技術、產品及解決方案的研發、相關行業的戰略性投資，以及補充營運資金。

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