「去美元化」有突破！俄羅斯黃金儲備首超美元

外國傳媒報道，俄羅斯多年來一直減少美國資產風險，使其國際儲備資產內的黃金比重，史上首度超越美元資產。週一(11日)報告指出，截至去年6月，該國黃金佔央行儲備比重達到23%，美元資產則自2018年的40%以上，跌至22%，顯示俄羅斯長期推動的「去美元化」策略已取得重大突破。

俄羅斯國際資產儲備規模約5,830億美元，目前黃金為俄羅斯央行的第二大儲備資產，僅次於佔總資產1/3的歐元，人民幣的資產比重為12%。根據報告，2019年6月至2020年6月這段期間，金價漲幅達到26%，為導致黃金儲備上升關鍵因素，在此期間，央行還購買了價值43億美元的貴金屬。

為了擺脫美元主導的國際貿易，並降低美國制裁帶來的經濟衝擊，俄羅斯不斷拋售美元並增加黃金儲量，過去5年，該國已花費超過400億美元打造黃金倉庫，使其成為全球最大的黃金買家。

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