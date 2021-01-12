太子地舖4年貶值15%　二手呎租跌幅嘯後最大

受累於新冠肺炎，香港零售市場出現前所未見的寒冬，就算政府去年底為非住宅物業減辣，舖位市場仍再錄損手離場個案。

中原(工商舖)商舖部高級分區營業董事曾自強透露，九龍太子道西157號別樹華軒地下12號舖，面積約480方呎，以約2,500萬元連租約售出。原業主於2017年斥資約2,950萬元購入舖位，現帳面蝕讓約450萬元，舖位貶值約15%。該舖去年8月時叫價約3,300萬元，惟一直反應平平，其後業主心態回軟，期望趁市況慢慢轉活，逐加快沽貨套現，最終減價約800萬元或約24%獲承接。新買家為投資者，舖位現租客為台式飲品店，月租約7.5萬元，租金回報率約3.6厘。

●大型屋苑去年呎租跌5.3% 創嘯後最大跌幅

去年香港二手樓租賃市場氣氛較買賣為差，截至去年12月份，本港107個大型私人住宅屋苑實用面積平均每方呎租金約33.7元，較2019年12月的35.6元，下跌5.3%，為2008年金融海嘯後最大的按年跌幅。

中原地產研究部資料顯示，去年主要大型屋苑租金跌幅主要來自第一季，當時肺炎疫情初現，租金按季急跌4.5%。其後租金明顯止跌回穩，第二季跌0.3%，第三季升0.3%及第四季跌0.9%，每方呎租金持續於33至34元水平窄幅爭持。

按月數字方面，2020年12月平均每方呎租金約33.7元，按月下跌約0.3%，近3個月計租金走勢橫行。如10月錄約33.7元，至11月約33.8元。

去年十大藍籌二手屋苑呎租則全線下挫，當中紅磡黃埔花園按年跌約12.3%最大，其次是鰂魚涌太古城，跌約10.3%，而同區康怡花園亦挫約8.2%。鴨脷洲海怡半島及柴灣杏花村分別按年低約8.1與7.1%。荔枝角美孚新邨及沙田第一城跌幅同逾5%，分別約5.8%及5.2%。至於天水圍嘉湖山莊租金跌幅最少，全年僅下調約1.3%。

●沙田第一城三房戶劈價13% 1.3萬元租出

沙田第一城三房單位月租跌至貼近兩房水平。美聯翁凱傑稱，屋苑26座低層F室，實用面積451方呎，三房間隔，叫價1.5萬港元放租，大減2,000元或13.3%，剛以1.3萬元租出，呎租約28.8元。據了解，同屋苑兩房單位月租，個別仍達約1.2萬元水平。

●盈翠半島套三房賣1185萬元 不足一年跌價3%

中原楊麗珍稱，青衣盈翠半島單日連錄2宗成交，其中10座低層C室，實用面積671方呎，套三房間隔，外望青衣運動場及海景，遠眺維港煙花海景，叫價1,280萬元，放盤約10天，以1,185萬元沽出，呎價17,660元，減幅約7%。

楊麗珍續稱，上址樓下同室單位，去年3月以1,220萬元沽出，是次新成交價回落約3%。新買家本身居於同屋苑，見疫情下樓價回落，把握機會入市。

此外，同日屋苑亦錄得7座低層F室成交，實用面積670方呎，同屬套三房間隔，去年7月放盤，叫價1,300萬元，10月降價至1,100萬元，最終累減220萬元，以1,080萬元沽出。

據了解，盈翠半島本月交投暢旺，累錄4宗成交，上月同期只有1宗成交，成交以3房大單位為主，由於大單位樓價高於1,000萬元，未受放寬按保帶動，議價空間普遍較細單位多，因而吸引換樓客入市。

●北角雲景台三房樓王2398萬沽 較高位低14%

豪宅交投不俗，減價盤速獲承接。中原資深區域營業董事陳家鴻透露，北角半山雲景台高層D室成交，實用面積1,065方呎，屬三房套樓王間隔，原業主叫價2,700萬港元放盤3個月，最終減至2,398萬元連車位易手，呎價22,516元。同類高層單位曾於2019年5月以2,800萬元沽出，是次成交價較高位低402萬元或14%。

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