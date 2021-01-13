澳門今月博彩收入睇跌逾60%　濠賭股挫

澳門博彩收入截至去年12月為止已經連續15個月錄得按年倒退，就算踏入2021年，市場仍未能普遍看好當地博彩業情況。多家券商發表研究報告，其中估計澳門今年1月賭收將按年跌逾60%，而近期內地的新冠肺炎疫情反彈，將再度拖累行業的復甦。

滙豐環球研究追蹤了1月首10天的澳門賭收，指總數僅28.5億澳門元，按年下跌68%，即日均賭收僅2.85億澳門元，並指由於期間包含了元旦假期和兩個周末，該日均的賭收有被推高。

該行又指，去年除夕至1月首3日入境澳門旅客每日平均約2.12萬人次，比去年12月遜色。雖然踏入2021年內地人申請個人遊到澳門的情況稍有好轉，可是內地新冠肺炎確診數字回升，短時間內將影響澳門遊客人數。

摩根大通的研究報告則指出，1月首10天，貴賓廳賭收按年跌約75%，中場跌約60%，又稱從基本面上，濠賭股難言有顯著上升的因素，尤其行業的2022年估值較長遠平均值只低約10%，不建議投資者採用進取策略。

花旗則維持1月賭收約75億澳門元的預測，即較去年同期跌66%，又認為在全球新一波疫情之下，對旅遊限制保守的看法會維持整個上半年。

內地有24個省市亦因應疫情提倡農曆新年期間人們不要回鄉，留在身處的省市過年。澳門旅遊局公共關係處處長劉鳳池表示，當局仍未就有關呼籲對訪澳旅客數字的負面影響作出任何預測。

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