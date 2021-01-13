國會暴動後首露面　特朗普：發動彈劾對美國而言很危險

特朗普直言，大型科技公司犯下一個可怕的錯誤。

美國眾議院啟動彈劾總統特朗普的程序，周一(11日)在眾議院提出了一項彈劾條文，並計劃周三對該彈劾案進行投票。特朗普周二(12日)公開回應指，彈劾他對美國來說很危險。

特朗普在上周三(6日)在社交媒體發文稱永不放棄、永不認輸之後，一些特朗普支持者失控闖入國會大廈爆發流血衝突，合共造成5人死亡。

眾議院民主黨議員周一提出一項彈劾條文，指控特朗普煽動叛亂，破壞政權和平交接。對於該指控，特朗普指：「大家認為我說的話完全適當的... 我不想要暴力。」他還警告：「以國會暴動事件來彈劾(我)對美國來說很危險。」

事實上，候任總統拜登將於1月20日宣誓就職，特朗普僅剩7日的任期。對於會否提早下台，特朗普對此沒有回應。

社交媒體Facebook停用特朗普帳號後，特朗普愛用的社交媒體Parler因暴力言論嚴重遭蘋果公司等互聯網平台下架，亞馬遜則關閉該平台伺服器。特朗普直言，大型科技公司犯下一個可怕的錯誤。

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