紐約期金收市下挫　美債息趨穩

美債息回升，部分避險資金流出黃金市場，拖累國際金價周二(12日)下挫。紐約2月期金收報每安士1,844.2美元，跌0.4%。美匯指數報90.07，跌0.43%。

Kitco Metals高級分析師Jim Wyckoff表示，新冠肺炎疫情仍然嚴重，部分抵銷了疫苗推出市場對經濟前景的利好預期，但仍相信今年春季之後最壞時間將會過去。他又指，近期美債息上升仍然對黃金不利。

Wyckoff補充說，美國政府醞釀推出新一輪刺激政策，其對黃金投資有支持，相信不單可以刺激需求，還會令通脹預期升溫。10年期美國國債孳息率周三報1.146厘，大致靠穩。

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