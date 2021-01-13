聯儲官員：料仍需一段時間才開始討論縮減資產購買

美國波士頓聯儲銀行行長羅森格倫表示，相信聯儲局將繼續購買債券，直至美國經濟變得更強勁，故預計該局還要一段時間才會開始討論縮減資產購買速度的問題。

堪薩斯城聯邦儲備銀行行長喬治同日亦稱，現在猜測聯儲局調整貨幣政策立場還顯得操之過急，強調目前寬鬆貨幣政策立場是適宜的，並對經濟復甦前景的看法整體偏向樂觀。

另外，羅森格倫指，未來兩年可能會出現就業人口「大幅增加」，並稱住宅市場、儲蓄、金融條件等指標都對評估經濟前景有幫助。

羅森格倫認為，如果美國的新冠肺炎疫苗接種率偏低，恐將影響到短期經濟；而若許多人都接種疫苗，將大幅推動今年下半年的消費。他並預期，美國恐怕無法在未來兩年實現通脹持續地處於2%的水平。

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