紐約期油收漲近2%　布油曾創11個月新高

油市供應趨緊，加上投資者預期美國原油庫存將錄得跌幅，推動國際油價周二(12日)上揚。紐約2月期油收報每桶53.21美元，升96美仙或1.84%；布蘭特3月期油收報每桶56.58美元，升92美仙或1.62%，盤中曾高見56.75美元，創自去年2月以來新高。

美國能源資訊署(EIA)周內公布最新美國原油庫存變動，分析師預期上周原油庫存下降270萬桶，將為連續5周下降。

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