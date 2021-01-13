疫情拖累！波音：去年淨飛機銷售創歷史新低

受到新冠肺炎疫情拖累，航業業前景堪憂。飛機生產商波音公司周二(12日)表示，去年淨飛機銷售額創出歷史新低，其中超過600架飛機訂單遭到取消。

波音公司股價周二收報208.41美元，升0.81%，過去一年其股價已經累跌逾36%。

該公司指，去年合共接獲184架飛機訂單，包括超過在去年12月獲得的80架737 Max飛機訂單，主要由於美國航空管理局(FAA)在經歷20個月之後，終於通過讓該款飛機復飛。至於去年全年，波音合共交付了157架飛機。

波音財務總監Greg Smith表示，公司在繼續應對疫情的影響的同時，亦正在與全球客戶緊密合作，同時關注國際運輸量緩慢回升，以期望保持市場供求一致。

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