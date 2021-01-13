美股收市上揚　道指升60點

市場觀望美國政局、疫情和經濟最新形勢，美股3大指數周二(12日)上揚。道指收報31,068點，升60點或0.19%；標指收報3,801點，升1點或0.04%；納指收報13,072點，升36點或0.28%。

美國國會山莊上周爆發暴動後，社交媒體Twitter宣布永久取消美國總統特朗普的帳戶，惟市場擔心這可能導致用戶數目下跌，拖累周一(11日)股價重挫6.41%，周二收市繼續跌2.35%，收報47.04美元。至於Facebook(Fb)亦將特朗普帳戶暫停至他的任期結束，Fb股價周二下挫2.24%，收報251.09美元。

其他企業消息方面，福特汽車宣布關閉3家巴西廠房，將結束在當地逾百年生產汽車的歷史，而是次重組需裁減5,000名員工，並需作出41億美元撥備開支，將有助達致全球經營邊際利潤率8%目標，行政總裁Jim Farley形容重組行動是「困難但必須」。福特股價收報9.78美元，升5.27%。

視像會議軟件開發商Zoom宣布配售15億美元股份，該公司是疫下主要受惠「宅經濟」的企業之一，股價過去一年升逾360%，周二急升5.66%，收報356.81美元。

另外，日本軟銀旗下科技基金Vision Fund申報，本月7日以平均價每股53.46美元，出售3,800萬股召車平台Uber股份，套現約20億美元，目前仍持有約1.842億股，市值約100億美元。Uber股價周二收報58.54美元，升7.22%。

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