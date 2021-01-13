動物飼料需求推動中國玉米價格創出10年來最長升勢

外媒報道，在動物飼料旺盛需求的推動下，中國玉米期貨取得10年來最長升勢，而對全球供應減少的預期也推高芝加哥的穀物市場。

中國玉米期貨連續第9天上漲，收於創紀錄高位，因生豬飼料需求增加、產量穩定和政府庫存減少。雖然玉米價格上漲可能提高肉禽蛋奶的成本並刺激通脹，但也會促使飼料加工廠使用其他農作物，並鼓勵農民增加種植面積。

惠譽解決方案(Fitch Solutions)在一份報告中表示，隨着各地持續實施防疫措施，全球經濟增長擔憂加劇，且中國採購速度將放緩，相信現時玉米價格升幅將有所緩和。該報告續指，如果玉米價格保持在現有水平附近，預計北半球種植面積將增加。

芝加哥玉米期貨價格周二(12日)報每蒲式耳517.25美元，升5.24%，已經接近6年高位。

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