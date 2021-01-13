華爾街監管恐趨嚴！傳拜登將任命Gary Gensler為SEC主席

外媒引述消息指，候任美國總統拜登將會任命Gary Gensler為美國證交會(SEC)主席，有關任命可能會引發華爾街對於監管趨嚴的憂慮。

Gensler在2009年至2014年曾擔美國商品期貨交易委員會(CFTC)主席，自去年11月以來，他一直領導拜登管治團隊針對金融業進行監督的過度計劃。

過去4年，SEC在美國總統特朗普任命為主席的Jay Clayton所領導之下，華爾街銀行、基金、上市均得到寬鬆的監管取態立場，但市場預期在Gensler的領導下，未來金融監管可能趨向更加嚴格。

於CFTC期間，在經歷了2007年至2009年金融危機之後，Gensler實施了由國會強制執行的掉期交易新規則，其反映出他是一名能與華爾街的強大利益抗衡的領導層人物。

另外，他曾是高盛銀行家，也是麻省理工大學的教授，同時負責監察關於銀行操縱倫敦銀行同業拆息(LIBOR)的起訴案件。

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