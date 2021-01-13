陳樂怡：後市可留意中資金融股及新能源股

展望港股後市，儘管中國疫情再有暗湧，另外美國國債息率上升，不利於高估值股份，但由於拜登即將公布經濟刺激方案，此前市場氣氛向好。雖然大市成交及港股通淨流入較前幾天略有減少，但仍然強勁。後市在傳統股發力下，港股短線維持堅挺，首季挑戰29,000點。

凱基證券亞洲研究部分析員 陳樂怡(筆者為註冊持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)

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