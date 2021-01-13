陳樂怡：後市可留意中資金融股及新能源股
2021年01月13日 07:00
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隔晚美股回落，港股低開後於28,000點爭持。午市在A股帶領下，恒指升幅擴大，周二全日升368點至28,276點。國指升158點至11,217點。科指升61點至8,726點。大市成交額為1,990億元。中資電訊股續反彈，中移動(00941)升6.6%。友邦(01299)破頂，高見103元，升4.2%。生物科技股表現突出，百濟神洲(06160)及信達生物(01801)走高6.2至12.9%。
A股年初表現反覆向好，滬深兩市成交額連續七天突破1萬億元人民幣，而滬深300指數亦升至2008年以來的新高。預計資金短線繼續流向A股，滬深300指數反覆上升趨勢仍將持續。而部分資金轉捧低估值、表現落後的板塊。其中，A股做好，加上中國十年期國債收益率上升，利好內險股，建議關注龍頭平保(02318)、中國人壽(02628)。另外，A股成交暢旺，與此同時政府加強資本市場改革，投資者可考慮跟進龍頭券商中信證券(06030)、中金(03908)。
近期資金再次輪動，流入金融及中資電訊股，此前強勢的可再生能源股遇獲利壓力。事實上，自從拜登當選美國總統，市場預期他上任後將會大力推動綠色能源發展，因此去年第四季起可再生能源板塊已展開升浪。拜登就任在即，相關概念股先行消化升幅，不足為奇。我們認為板塊長線前景仍然亮麗，尤其在中國決心降低碳排放的背景下，建議投資者趁調整分注收集龍源電力(00916)、信義光能(00968)。
展望港股後市，儘管中國疫情再有暗湧，另外美國國債息率上升，不利於高估值股份，但由於拜登即將公布經濟刺激方案，此前市場氣氛向好。雖然大市成交及港股通淨流入較前幾天略有減少，但仍然強勁。後市在傳統股發力下，港股短線維持堅挺，首季挑戰29,000點。
長和(00001)主要業務包括港口、零售、基建、能源及電訊。預期疫苗廣泛接種，將推動環球經濟2021年復甦；集團港口、零售及能源業務將可受惠。此外，長和主要業務處於歐洲，其中，英國比例最高。英國與歐洲達成貿易協議，長和將受惠。另一方面，長和2020年底以100億歐元出售歐洲電訊發射塔業務，不但明顯減輕負債，未來亦可能進行回購，以釋放潛在價值。現價預期市盈率7倍，向上阻力位為64元，向下支持位為52元。
凱基證券亞洲研究部分析員 陳樂怡(筆者為註冊持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)
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