鄭勤龍：港股向上或現阻力

從卦象顯示，恒指走勢正處於《水地比》變《水山蹇》之中。在易經，「水」性向下流，而「山」則為處於高處的象徵，若將其意象溶入於股市的預測上，便可預示恒指在短期內或將在高位遇阻力。

承接上周預示港股宜待整固再覓入市機會的《雷風恒》變《雷天大壯》卦，恒指上周三在27,613點開市後，當日最低曾回調至27,300點水平，隨後的數個交易日，指數狀態回勇，大市昨日升了368點，收報28,276點，可說是應驗了代表着盛壯動力的「大壯」卦卦象，結果令人振奮又震驚。

「比」卦為水滋潤大地之象，然而按序卦傳的排序來說，繼「比」卦之後便是「小畜」卦，《序卦傳》曰：「比必有所畜，故受之以小畜。」大意是指，農作物的生長過程，是要按部就班的，若然過急必然會帶來反效果。

「蹇」卦的卦象為跛足走路的人，引伸為難以前進之意，若將其應用於大市的預測上，便可理解成目前恒指若要再向上突破，或將會困難重重。

--------------------------

【經濟受疫情拖累，反而更需金融機構，提供彈性融資渠道！】

香港信貸大額貸款，可無限次循環使用，用先計息，較銀行貸款更靈活。

《香港信貸》扎根香港廿四年，上市公司，專業可靠。

一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020