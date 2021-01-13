世紀聯合訂立二手車置換合作協議 股份周三復牌
2021年01月13日 07:31
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世紀聯合控股(01959)公布，注意到公司於周二(12日)股價及成交量有所增加，董事會表示，自2021年1月1日起，集團附屬公司中山市創世紀二手車交易市場(創世紀二手車)與特斯拉汽車(北京)訂立「二手車置換合作協議」。據此，創世紀二手車已成為一家特斯拉之服務供應商，為買家提供二手車置換服務。
於收到特斯拉發出的通知及已登記並申請汽車置換服務的相關買家的資料後，創世紀二手車將為買家免費提供二手車車況檢測及置換價格評估服務。買家如欲向創世紀二手車出售二手車，置換價格將直接由創世紀二手車支付予買家。
該股已申請於今(13日)股份恢復交易。
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