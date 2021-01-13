世紀聯合訂立二手車置換合作協議　股份周三復牌

於收到特斯拉發出的通知及已登記並申請汽車置換服務的相關買家的資料後，創世紀二手車將為買家免費提供二手車車況檢測及置換價格評估服務。買家如欲向創世紀二手車出售二手車，置換價格將直接由創世紀二手車支付予買家。

該股已申請於今(13日)股份恢復交易。

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