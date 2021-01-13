歐康維視生物配股淨籌7.86億元

集資所得擬用作擴大公司的商業團隊，鑑於公司計劃推出新療法，包括OT-401(YUTIQ)(核心產品)及OT-601(莫西沙星)；為公司療法的國際多中心臨床試驗提供資金；建設和發展蘇州夏翔生物醫藥的新生產設施和設備以及原料藥(API)生產設施。

--------------------------

【經濟受疫情拖累，反而更需金融機構，提供彈性融資渠道！】

香港信貸大額貸款，可無限次循環使用，用先計息，較銀行貸款更靈活。

《香港信貸》扎根香港廿四年，上市公司，專業可靠。

一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020