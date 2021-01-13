信達生物：理達伯舒治療一線肝癌患者新適應症申請獲受理

達伯舒®於2018年12月獲NMPA批准用於至少經過二線或以上系統化療的複發或難治性經典型霍奇金淋巴瘤的治療。達攸同®此前已獲NMPA批准包括晚期非小細胞肺癌(NSCLC)、轉移性結直腸癌和成人複發性膠質母細胞瘤在內的3個適應症。

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