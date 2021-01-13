中國通海金融沽金融壹賬通ADR 套現6744萬元
2021年01月13日 07:45
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中國通海金融(00952)公布，於2020年12月16日至2021年1月11日止，透過場內交易，以金融壹賬通美國預託證券(ADR)平均每股22.18美元(約172.56港元)共出售334,769股，佔金融壹賬通ADR全部已發行股份約0.09%，不包括交易成本(下同)的總代價約742.51萬美元(約5,776.74萬港元)。
於2021年1月12日，集團於公開市場以金融壹賬通ADR平均每股22.22美元(約172.87港元)出售56,963股，佔全部已發行股份約0.01%，總代價約126.59萬美元(約984.93萬港元)。
因該等出售事項，集團預期確認虧損約12.3萬美元(約95.694萬港元)，預期收取所得款項淨額約866.9萬美元(約6,744.482萬港元)，目前擬將款項用作償還現有貸款。
於該等出售事項後，集團繼續持有941,601股金融壹賬通ADR，佔全部已發行股份約0.24%。
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