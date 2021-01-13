中民控股擬向重慶景通犀野實業注資3500萬人民幣

目標公司主要於中國重慶市從事物業投資及運營及其他相關業務；持有該等物業(重慶市渝北區雙鳳橋街道空港東路8號土地)擁有2.21萬平方米工業用地的50年使用權，該等物業地塊規劃可建築面積3.31萬平方米；已建成廠房(倉庫)3,948.6平方米，辦公樓2,960.97平方米，在餘下的土地內尚可建築2.62萬平方米的廠房、倉庫和辦公樓。

完成注資事項，目標公司將該等物業已建成的廠房(倉庫)和辦公樓，以市價租予該集團附屬公司，用作快消品和生鮮食材的倉揀配送中心，用作集團在重慶三北地區各附屬公司統一辦公和資訊處理基地；目標公司通過此項業務每年預期可收到租金約164.64萬元，對應3,000萬元收益率約為5.49%(高於銀行一年期貸款利率約4.35%)。

另外，目標公司作為貸款人，與借款人重慶景通訂立借款合同，以提供金額為3,000萬元的貸款，貸款期限3年，由2021年1月13日至2024年1月12日。

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