金斯瑞旗下傳奇生物擬向歐洲提交骨髓瘤藥物上市許可申請
2021年01月13日 07:49
東網電視更多新聞短片
金斯瑞生物(01548)公布，旗下非全資附屬傳傳奇生物將於周三(13日)在摩根大通2021年醫療大會上，發布傳奇生物的最新情況(演示文稿)，當中披露其計劃於今年上半年向歐洲藥品管理局(EMA)提交西達基奧侖賽(cilta-cel)的上市許可申請(MAA)，並於今年下半年在中國提交cilta-cel的生物制品許可證申請(BLA)。
西達基奧侖賽用於治療復發或難治性多發性骨髓瘤(RRMM)。演示文稿亦反映以下有關cilta-cel的時間目標：分別計劃於今年下半年在美國獲得美國食品藥品監督管理局(FDA)的批准，計劃於2022年在歐盟獲得歐洲藥品管理局(EMA)的批准，計劃於2022年在中國獲得藥品審評中心(CDE)的批准。此外，傳奇生物擬於今年在美國啟動LB1901用於治療T細胞淋巴瘤的一期研究。
--------------------------
【經濟受疫情拖累，反而更需金融機構，提供彈性融資渠道！】
香港信貸大額貸款，可無限次循環使用，用先計息，較銀行貸款更靈活。
《香港信貸》扎根香港廿四年，上市公司，專業可靠。
一個電話，滿足您資金需要。
．物業一按二按．公居屋貸款
．業主私人貸款．中小企貸款
查詢：2525 3535
WhatsApp：https://wa.me/85293210040
忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介
放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020