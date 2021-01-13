金斯瑞旗下傳奇生物擬向歐洲提交骨髓瘤藥物上市許可申請

西達基奧侖賽用於治療復發或難治性多發性骨髓瘤(RRMM)。演示文稿亦反映以下有關cilta-cel的時間目標：分別計劃於今年下半年在美國獲得美國食品藥品監督管理局(FDA)的批准，計劃於2022年在歐盟獲得歐洲藥品管理局(EMA)的批准，計劃於2022年在中國獲得藥品審評中心(CDE)的批准。此外，傳奇生物擬於今年在美國啟動LB1901用於治療T細胞淋巴瘤的一期研究。

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