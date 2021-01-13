道指升60點　期油漲逾1%

●踏入亞洲時段，美匯指數報90.015；港匯反覆處7.7543；離岸人民幣(CNH)高見6.4418；美元兌日圓報103.71；歐元企1.2209；英鎊見1.3671。金價報1,858.58美元。布油升至56.78美元；紐油徘徊於53.39美元。道指期貨靠穩。

●外媒引述消息指，候任美國總統拜登將會任命Gary Gensler為美國證交會(SEC)主席，有關任命可能會引發華爾街對於監管趨嚴的憂慮。

●飛機生產商波音公司周二(12日)稱，去年淨飛機銷售創歷史新低，其中超過600架飛機訂單遭取消。

●港股ADR指數全日亦靠穩，按比例計算，收報28,300點，升24點。

●即月恒生指數夜期收報28,243點，跌23點，低水34點，成交16,907張。

●紐約2月期金收報每安士1,844.2美元，跌0.4%。

●紐約2月期油收報每桶53.21美元，升96美仙或1.84%；布蘭特3月期油收報每桶56.58美元，升92美仙或1.62%，盤中曾高見56.75美元，創自去年2月以來新高。

●美國波士頓聯儲銀行行長羅森格倫相信，聯儲局將繼續購買債券，直至美國經濟變得更強勁，預計該局還要一段時間才會開始討論縮減資產購買速度的問題。

●美國聖路易斯聯儲銀行行長布拉德預計，2021年美國國內生產總值(GDP)將下滑約2.5%，但強調今年經濟前景仍然相當強勁，料將高於趨勢，至於通脹則預期將在一定程度上升溫。

●英國富時100指數收報6,754點，跌44點或0.65%；法國CAC指數收報5,650點，跌11點或0.2%；德國DAX指數收報13,925點，跌11點或0.08%。

●內地上月新增貸款1.26萬億人幣，M2按年增長10.1%。

●美國拉斯維加斯金沙集團(LVS)的始創人艾德森(Sheldon Gary Adelson)患淋巴癌近2年，周一美國病逝。

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