數據供應費偏高　張華峰倡港交所減價

目前聯交所以優惠價格，將數據提供予數據供應商，再免費向公眾提供即時報價。更詳細的報價資訊則較貴，現時向專業投資者或散戶投資者的數據收費劃一，介乎200至400元不等。最基本二級報價(即不多於十級價格深度、經紀輪候隊伍的串流數據服務)收費最便宜，最詳細的全盤買賣資料及經紀輪候隊伍則最貴。以去年12月底的美元匯率計，同樣收費劃一的A股僅收取2至34元。若單看散戶投資者，香港收費較日本、紐約貴45%至19倍。

大型券商資本雄厚，具條件提供免費串流報價等多項優惠予客戶。張氏指，若中小型券商跟隨，相關的費用變相由券商承擔。市場競爭愈趨激烈，加上香港市場幾乎飽和，需拓展新市場開源，如大灣區、東南亞等，惟吸引海外投資者須具完善配套，包括報價等資訊、政策等，非券商一力能成事。另外，現時人工、租金等成本難以再降，而港交所費用佔開支一定比例，但減費或取消收費對該所收入影響不大，若獲減免能紓緩經營壓力。

張氏提到，早前就此與現任的港交所代理行政總裁戴志堅會面，期望報告能提供更強的說服力，料於月底與對方再會面作進一步商討。

港交所發言人回應指，隨着香港金融市場的發展，對獲取市場數據的需求也在不斷變化，該所致力持續檢討市場數據內容組合，以至其發放和收費的模式，考慮因素包括整體市場及其各組成部分的性質、相關科技和監管規則的演變、行業競爭環境，以及區域經濟增長所帶來的機遇與挑戰。由於市場數據領域涉及資訊透明度、深度和公平性，因此在決定對現有模式作出任何改動前，須經過審慎和仔細硏究。若有任何新進展，港交所將適時通知市場。

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