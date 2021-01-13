三大中資電訊股預演《中美大戰》？結果係點？
2021年01月13日 08:00
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美國總統特朗普政府對包括三大中資電訊股下投資禁令，引來紐約證券交易所要求三大中資電訊股退市。鑑於美資企業都要遵守投資禁令，故需沽售該三家中資股及相關衍生工具，引來一番沽壓。之不過，見到當中中國移動(00941)的股價雖然曾經落過39港元，但好快又作出反彈，昨日(12日)高位曾見47.45元，日日大成交，皆因上周開始，見到大量北水南來護盤，相信正正吸納了美資的沽盤。
是次三大中資電訊股，變相成為預演「中美大戰」的場地！觀股價表現，暫時結論係中資作上風，多多沽盤都接得住。睇番港交所(00388)的中央結算系統數據顯示，代表北水持倉的兩家參與者「中國証券登記結算」及「CHINA SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING」，在中移的持倉量，由去年12月31日分別1.71億股及3,263萬股，增至本周一(11日)分別為3.79億股及9,179萬股。即今年首6個交易日，北水合共增加了2.67億股中移，估計涉及資金逾百億元。
上述兩家參與者在中國聯通(00762)的持倉亦由去年12月31日分別1.44億及1.58億股，增至本周一分別為4.03億及2.78億股。至於中電信(00728)的持倉亦由去年12月31日分別3.11億及3.7億股，增至本周一分別為6.42億及5.33億股。總之，北水真係接貨接到手軟！
在魚缸中，股民應該明白，當個股貨源盡落「強者手」，後果會係點，就係好大機會有挾淡倉行動跟尾。故奉勸各位千祈咪亂開相關股份的淡倉，免得變成大撼大的炮灰！
筆者相信，經歷咗今次三大中資電訊股事件，向外說明了美資制裁相關的沽盤並不可怕，中資接貨有心有力。即使下一個被制裁的目標，可能係「三桶油」，料可複制今次三大中資電訊股維定人心，由北水進場吸納貨源。要知道，呢啲北水，非普通「老散」，而係內地基金及保險資金等大戶，買咗多半是長坐。故見近日內險及券商股表現有動靜，除咗受惠A股氣氛之外，呢輪喺港股冷手執個熱煎煎堆，若之後真係上演大挾淡倉的場面，持倉水漲船高，將可惠及本身的股價表現。
咁講法，呢場魚缸版《中美大戰》，結果係點？咪中資玩晒，美資BYE BYE囉！
東網產經專欄作者 帥哥
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