康寧傑瑞將於世界肺癌大會展示腫瘤藥KN046臨床數據
2021年01月13日 08:08
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康寧傑瑞製藥(09966)公布，有關(i)KN046(一種重組人源化PD-L1/CTLA-4雙特異性抗體)治療晚期NSCLC患者的II期臨床研究的臨床數據，及(ii)KN046治療罕見胸部腫瘤患者的I期臨床研究的初步安全性及療效結果的摘要，已獲准於即將舉行的2020年世界肺癌大會上展示。兩項研究的臨床數據將分別以海報及口頭報告形式發布。
KN046治療晚期NSCLC患者的II期臨床研究(KN046-201)的臨床數據顯示，KN046具有良好的耐受性，用於晚期NSCLC的二線治療有效，在NSCLC中顯示出PFS及OS獲益。
KN046治療罕見胸部腫瘤患者的初步安全性及有效性結果顯示，KN046具有良好的安全性，並與其他免疫檢查點抑制劑一致。KN046已初步顯示出良好療效。
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