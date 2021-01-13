阜博集團授予2800萬股購股權
2021年01月13日 08:10
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阜博集團(03738)公布，其已有條件地向該公司董事會主席、執行董事、行政總裁及主要股東王揚斌(「承授人」)授予2,800萬份購股權，以根據公司於2017年12月8日採納的購股權計劃認購2,800萬股股份，相當於經擴大已發行股本約5.75%，購股權行使價為每股20港元，
購股權有效期為自建議授予日期起計10年，所有已授予承授人的尚未行使或不獲行使的購股權將於2031年1月12日失效。
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