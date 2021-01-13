梁文偉：債券投資布局宜放眼全球

美國大選結果終於塵埃落定，民主黨候選人拜登獲國會參眾兩院確認當選總統，而民主黨除入主白宮之外，亦有望掌控國會參眾兩院。美國大選隨着步入2021年漸趨明朗化，對於投資者而言有何意義？

由於民主黨得以實質掌控立法程序，拜登的政綱可望獲得民主黨議員一致的支持。然而，參議院中兩黨席次相近也將會凸顯美國政局的對立，未來或許會影響拜登施政的發展空間，即可能難以推動民主黨極左派的高度爭議性的政策。根據預期，新政府可望推出更多財政刺激方案，以紓緩疫情衝擊，也可能撤銷特朗普政府落實的企業減稅措施。

拜登在1月20日就職後，新任政府的首要任務將是持續推出財政刺激方案，並設法控制疫情。此外，我們認為拜登將迅速發布氣候變遷政策的相關行政命令，包括重返巴黎氣候協定。拜登亦提出金額高達兩萬億美元的「加速」基礎建設支出，向零排放的目標前進，相關支出可能在拜登初期推動經濟政策時實現。

根據拜登的政綱，新政府有可能加稅，然而，預計國會在2022年前不會有加稅舉動，加上民主黨在參議院只有輕微多數優勢，拜登政府或將需要妥協，才能撤銷特朗普的減稅措施。

假設其他條件不變，預期進一步的經濟刺激措施有助美國經濟增長。但拜登有諸多政綱涉及基礎建設支出與可替代能源投資等，可能需要多年耕耘，才能看到實質的經濟效益。

市場先前已廣泛預期，如果民主黨全面執政，通脹預期可能會升溫。民主黨在參議院的輕微優勢固然可能導致部分政策受阻，但已有進一步迹象顯示美國10年期國債孳息率正在攀升，令孳息率曲線趨陡。

一般而言，聯博各資產的投資組合經理不會依據政局發展來配置股票或債券。然而，研究分析師在評估持股、持債，與潛在投資目標時，會評估政策對企業與發債機構的前景有何影響。

我們仍認為應該採取放眼全球的布局策略，藉此管理風險與回報。投資者仍需配置存續期，因為已發展市場有望在2021年維持寬鬆貨幣政策，令利率保持平穩及極低水平。儘管如此，由於財政刺激規模龐大，孳息率曲線或將趨峭。

受惠於貨幣政策的支持，企業債券息差不會明顯擴闊。另外，樓市相關的抵押貸款債券也可能受惠於低利率與通貨再膨脹的環境。隨着美國未來有望投資基礎建設，大宗商品需求可能增加，有機會間接為新興市場債券帶來利好。

聯博固定收益資深投資策略師 梁文偉

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