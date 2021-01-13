陳錦興：內銀抗跌力強　短線料反彈

2020年人民幣兌美元升值10%，反映內地經濟強韌、結構更合理及增長具質素，估計人民幣續有升值空間。基本上，內銀股價並無反映人民幣的強勢，只在不斷消化讓利的影響及對資產質素的疑慮。然而，內地經濟已企穩，貨幣政策更是從寬鬆轉向中性，有利保持息差，支持其估值的修復。

工行去年第三季及首三季盈利跌幅收窄，主要由於經濟前景改善致撥備增速放緩，受惠投資收入增速提升，第三季收入及撥備前盈利亦分別按年增長3.9%及4.7%。值得注意的是，工行近年相當重視金融科技發展，運用科技賦能零售、企業、政府及同業4大金融服務領域，提升競爭力。

英皇證券研究部聯席董事 陳錦興(作者為註冊持牌人)

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