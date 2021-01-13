陳錦興：內銀抗跌力強 短線料反彈
2021年01月13日 08:45
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恒指周一(11日)上攻28,000點，或觸發技術性回吐，短線熱炒及升幅過大的股份將現沽壓，退出的資金或流向價值股。內銀股去年欠表現，走勢直至第四季才轉好。人民幣強勢和內地貨幣政策中性，有利內銀估值的修復。近期對負面消息具抗跌力，短線有力反彈，當中龍頭大行工商銀行(01398)可挑戰去年中的高位。
2020年人民幣兌美元升值10%，反映內地經濟強韌、結構更合理及增長具質素，估計人民幣續有升值空間。基本上，內銀股價並無反映人民幣的強勢，只在不斷消化讓利的影響及對資產質素的疑慮。然而，內地經濟已企穩，貨幣政策更是從寬鬆轉向中性，有利保持息差，支持其估值的修復。
工行去年第三季及首三季盈利跌幅收窄，主要由於經濟前景改善致撥備增速放緩，受惠投資收入增速提升，第三季收入及撥備前盈利亦分別按年增長3.9%及4.7%。值得注意的是，工行近年相當重視金融科技發展，運用科技賦能零售、企業、政府及同業4大金融服務領域，提升競爭力。
市場已消化早前對內銀的負面消息，如房貸集中管理制度等，資金看來已準備內銀重估潮，招商銀行(03968)破頂是一個信號，落後的工行有望大追落後，現價市帳率約0.6倍，市盈率6倍，估值吸引，建議4.9元吸納，目標價5.8元，止蝕可定於4.5元。
英皇證券研究部聯席董事 陳錦興(作者為註冊持牌人)
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