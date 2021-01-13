木星資產管理：房地產消費工業股　疫後易跑出

有一個古老的寓言，一位蘇丹向所羅門王請教智慧，希望不論順境或逆境都適用。所羅門王於是回答說：「一切都將過去。」與投資最貼切的智慧莫過於此，今年正是最佳實例。新冠肺炎疫情不可能在2020年完結時馬上銷聲匿迹，數十億人口接種疫苗過程需時，而且封鎖措施造成的長期經濟影響將延續多年。然而，值得強調的是，2021年將是更有希望的一年，我們將很快告別新冠肺炎病毒，這將成為過去。

多款疫苗現時已公布第三階段測試數據。數據顯示疫苗效力很高，而且沒有嚴重副作用。部分疫苗價格昂貴，需要極低溫冷藏，另一些疫苗則價格較低，可以儲存於普通冰箱，這使疫苗更有可能迅速送到全球各地。

筆者預計2021年全球經濟將強勁增長，尤其是相對於2020年的較低基數。與此同時，就業趨勢將有所改善，消費者信心亦會提高。經濟復甦本身應對股市有利，另有其他相關因素有利於今年亞太區股市，首先是大部分主要經濟體維持極低水平的利率，同時不斷增加貨幣供應，但這早晚會觸發市場對通脹的憂慮。

隨着經濟重回增長，企業利潤改善，紓困措施擴大，均使疫情對經濟的損害不再持續。由於投資者在這段驚風駭浪期間，尋求易於買賣和具防禦性的資產，預期屆時他們將部署更多現金儲備，對股票的需求將增加，帶動價格上升。

這種「宏觀」分析可以說得頭頭是道，但從基本上而言，筆者專門負責選股，時刻尋找最優質的企業，即擁有亮麗前景的業務模式、精明決策、雄心勃勃和優秀管理層，還要有穩健的資產負債表，以進行投資和持續派息。

基於這些考慮，亞太區將有3個板塊脫穎而出，既受惠不斷發展的市場，同時亦能一定程度抵禦通脹上升帶來的風險：擁有實質資產的企業，可同時作出有利的價格調整，例如房地產及商品企業；消費類企業，具穩定銷售和定價能力，尤其是食品及飲料，和衞生板塊；穩健資產負債表的工業及科技企業，已有往績證明能善用本身資金進行創新並具備紀律性。

雖然2021年亞太市場前景樂觀，但請銘記不論投資哪裏，風險依然存在。投資於資產負債表穩健的企業仍然至關重要，另有一些企業有望提高股息，或回復之前暫停、減少甚至取消的股息，找出這類企業同樣重要。作為收入投資者，所看重的企業特質正是穩健而不斷增長的股息潛力。

總結而言，2021年將是告別新冠肺炎疫情的一年，一切將重新開始。市場喜歡放眼將來，以此對資產進行定價，而不是着眼現在。因此，投資者若仍在場邊觀望，希望捕捉疫後的反彈，明智之舉就是事不宜遲，不要等到已經回升後才入市。

木星資產管理亞洲股息策略主管 Jason Pidcock

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