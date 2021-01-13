港股上試高位　石油內險股做好　聯想飆15%

港股開市靠穩，恒生指數升32點，報28,309點，再創近一年新高。國企指數高開24點，報11,242點；科技指數升54點，報8,781點。

石油股跟隨油價上揚，中國海洋石油高開2.7%，是表現最佳藍籌；中國石油及中國石化升1.2%及0.5%。

昨日急升的內險股繼續有追捧，中國人壽及中國平安升1.5%及1.2%。至於的友邦保險及滙豐控股無起跌；工商銀行及建設銀行回吐0.6%及0.1%。

科技股個別發展，舜宇光學跌2.5%，是表現最差藍籌。美團跌0.6%；京東集團跌2.4%；騰訊偏軟；小米集團及阿里巴巴升0.3%及0.7%。

聯想集團建議發行中國預託證券，並於上海證券交易所科創板上市，股價開市飆14.9%，報9.25元。

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