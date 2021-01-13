東京奧運會如期夏天舉行　奧組委：冇替代方案

日本近日疫情再度惡化，市場關注已延期舉行的東京奧運會會否再生變數，而日前有日媒報稱東京奧運會將取消，並再度延至2032年始舉行。國際奧委會主席巴赫於周一(11日)隨即闢謠指，對日本政府及其採取的措施充滿信心，並將與日本夥伴一起繼續全力以赴，致力於今年夏天安全地舉辦2020東京奧運會及殘奧會。

東京奧組委首席執行官武藤敏郎周二(12日)亦明確表示，關於東京奧運會取消或推遲到2024年甚至2032年的消息都是假新聞。他表示：「從來就沒做過這樣的考慮，這些報道都是錯誤」。

東京奧組委主席、日本前首相森喜朗則承諾，東京奧運會和殘奧會將在今年夏天如期舉行。他稱：「春天總是要來，漫長的黑夜過後必定是黎明，相信這一點，我們將始終竭盡全力」。他又表示，如果有一些遲疑，或者有一點退縮，或者哪怕有一點不知所措，一切都會受影響。「我們必須按計劃推進，沒有任何其他替代方案」。

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