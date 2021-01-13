內地乘聯會料今年新能源車銷量將增三成至150萬輛　

內地乘聯會最新數據顯示，去年12月內地新能源乘用車銷售21萬輛，按年增54%；全年銷售117萬輛，按年增12%。同時，該會預計今年內地新能源乘用車銷售將達150萬輛，按年增28%。

乘聯會指出，去年12月內地電動車銷售突破萬輛的企業，包括上汽通用五菱4.1萬輛、比亞迪2.8萬輛、美國電動車企2.4萬輛、上汽乘用車1.8萬輛、長城汽車1.1萬輛，而蔚來、理想、威馬、小鵬、合眾等銷售量表現亦不俗。

整體車市銷售，去年12月批發銷售231.4萬輛，按年增6.8%。去年累計批發銷售量為1,976萬輛，按年減少6.3%，跌幅較1至11月累計跌幅縮小1.5個百分點，行業正持續穩定回溫。

乘用車市場展望方面，乘聯會表示，由於春節因素，今年1月有20個工作日，較去年1月增加3個工作日，再加上低基期，因此預期今年1月車市銷售大漲。另一個利好因素是出口市場表現強勁，內地大部分企業下半年景氣大幅回溫，在分紅激勵之下，使民眾在春節前買車意願高。

再者，內地經濟持續回暖，居民消費信心和購買力恢復，對車市有強勁推升作用。最後則是近期國外部分地區因疫情再度爆發而重啟封城措施，對內地整車出口需求增加。

乘聯會又預期，隨着上海地區的搶購新能源汽車潮，加上雙積分政策對新能源產銷售量有更高要求，合資企業新品逐漸到位，預計年初新能源車市仍將保持高增長。

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