張智威：港股後市睇實成交及北水流向

港股周三(13日)再創近一年新高，信誠證券聯席董事張智威表示，主要與北水湧入有關，恒指暫上望28,800點，但投資者要留意整體成交及北水流入情況，如成交持續回落至2,000億港元樓下，或北水開始流出，可能意味升勢完結。

--------------------------

【經濟受疫情拖累，反而更需金融機構，提供彈性融資渠道！】

香港信貸大額貸款，可無限次循環使用，用先計息，較銀行貸款更靈活。

《香港信貸》扎根香港廿四年，上市公司，專業可靠。

一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020