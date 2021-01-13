張智威：港股後市睇實成交及北水流向
2021年01月13日 10:29
東網電視更多新聞短片
港股周三(13日)再創近一年新高，信誠證券聯席董事張智威表示，主要與北水湧入有關，恒指暫上望28,800點，但投資者要留意整體成交及北水流入情況，如成交持續回落至2,000億港元樓下，或北水開始流出，可能意味升勢完結。
汽車板塊愈升愈有，張表示一直最看好吉利汽車(00175)，利好因素包括回A上市及以及母公司與百度合作做新能源汽車。他指出，比亞迪股份(01211)去年升幅以倍數計，而吉汽升勢才剛起步，市場更認為其股價可上望40甚至50元，若回調至30元可買入，目標價35元。
聯想集團(00992)董事會批准發行中國存託憑證(CDR)的初步建議，股價大幅炒上。張指該股近期走勢不錯，因新冠疫情關係，多人在家工作，令電腦銷售有增長，再加上今次CDR的消息，帶動股價由5元起步，升至目前9元水平。但張認為短線升勢很急，好消息已反映，可待回調至10天線，即大約7.7至7.8元水平才考慮買入。
--------------------------
【經濟受疫情拖累，反而更需金融機構，提供彈性融資渠道！】
香港信貸大額貸款，可無限次循環使用，用先計息，較銀行貸款更靈活。
《香港信貸》扎根香港廿四年，上市公司，專業可靠。
一個電話，滿足您資金需要。
．物業一按二按．公居屋貸款
．業主私人貸款．中小企貸款
查詢：2525 3535
WhatsApp：https://wa.me/85293210040
忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介
放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020