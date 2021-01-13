車廠BMW去年銷量下滑8.4%　歐美跌幅顯著

外媒報道，汽車製造商BMW指出，新冠肺炎疫情爆發，全球大多數經銷商關閉數月造成損失，BMW去年銷量下跌8.4%，全球銷售額挫7.2%。值得留意，客戶需求在第四季回升3.2%。

該公司2020年銷售了232.48萬輛汽車，其中核心品牌BMW賣出202.86萬輛。歐洲銷售方面，該集團總共賣出91.26萬輛，下跌15.7%，美國則下跌18%。鑑於中國疫情較早受控，2020年共售出77.73萬輛，增加7.4%。

福士集團(Volkswagen)周二(12日)公布，主力品牌福士汽車2020年賣出約530萬輛，大跌15%。該公司表示，12月銷售較前一月提升，西歐上升19.5%，北美上升14.7%。2020年全年，福士在西歐銷售下滑23.4%，在北美跌17.1%，在中國跌9.9%。另外，電動車全年需求上升158%，至21.2萬輛。

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