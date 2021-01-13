英國央行行長警告：經濟正陷入「最黑暗的時刻」

英倫銀行(英國央行)行長貝利(Andrew Bailey)表示，儘管新冠肺炎疫苗接種計劃使經濟復甦指日可待，但由於疫情復燃，英國經濟陷入「最黑暗的時刻」，未來幾個月將會很艱難。

外電引述貝利指，黎明之前是最黑暗的時刻，目前英國經濟正處於一個非常困難的時期，毫無疑問，這很可能會推遲經濟復甦。

貝利拒絕透露這是否意味着英國央行會在2月4日的政策會議上決定推出更多刺激措施，並強調在此之前，官員們還有更多數據需要審視。

另外，貝利淡化了英國央行實施負利率的預期，指負利率存在「很多問題」。在貝利發表此言論後，英鎊兌歐元和美元匯率大幅上漲。

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