中國股王貴州茅台市值今年或可超越深圳GDP規模…

中國股王貴州茅台昨(12日)股價創新高，總市值達到2.71萬億元人民幣，其股價今年以來累積逾8%，跑贏同期滬綜指表現(升3.9%)。投資銀行估計，2021年茅台的市值有望超越號稱「中國硅谷」的深圳市經濟規模。

外媒報道，以茅台昨日市值高點計，已經超越深圳市2019年的國內生產總值(GDP)規模(約2.69萬億元人民幣)。中金的報告更樂觀預計，茅台的市值年內有望挑戰3.3萬億元人民幣，超越深圳2020年預估GDP規模達2.8萬億元人民幣。

事實上，茅台的市值已較貴州的GDP規模高出60%，一個地方能出這麼一隻超級企業，確實鮮見！

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