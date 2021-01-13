【高盛推介】科技股龍頭個別發展 後市點部署？
2021年01月13日 10:40
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高盛(亞洲)有限責任公司：A.T.M.X.今早皆上升。當中昨日跌約0.2%及0.5%的騰訊(00700)及阿里(09988)，現報600及225元，升約1.7%及2.3%，皆跑贏大市。而昨日跌約2.5%的美團(03690)及升約4.4%的小米(01810)，今早則見下跌，現報301及33.2元，跌約0.3%及0.7%。
觀察個股輪證資金流向，可見昨日資金轉向部署騰訊牛證，錄得約1,430萬元資金流入。而近日則見資金傾向部署阿里、美團、小米牛證，本周一及本周二分別共錄得約1,700萬、2,160萬及2,160萬元資金流入。此外，昨日亦見小米熊證獲資金轉向，錄得約90萬元資金流入。
投資者如看好騰訊，貼牛選擇可留意屬活躍條款的騰訊牛(63705)，與現價有約44元收回距離，收回價555.99元，行使價553.49元，換股比率100，槓桿比率11.9倍，活躍條款貼牛。遠牛選擇則可留意屬低面值的騰訊牛(63698)，與現價有約70元收回距離，收回價530元，行使價527.5元，換股比率500，槓桿比率7.8倍，低面值遠牛。投資者如看淡騰訊，近熊選擇可留意屬活躍條款的騰訊熊(52381)，與現價有約20元收回距離，收回價620元，行使價622.5元，換股比率100，槓桿比率25.0倍，活躍條款近熊。遠熊選擇則可留意屬低面值的騰訊熊(55039)，與現價有約40元收回距離，收回價640元，行使價642.5元，換股比率500，槓桿比率13.9倍，低面值遠熊。
投資者如看好阿里，貼牛選擇可留意屬活躍條款的阿里牛(63809)，與現價有約19元收回距離，收回價206.08元，行使價204.08元，換股比率500，槓桿比率10.0倍，高槓桿貼牛。遠牛選擇則可留意阿里牛(64639)，與現價有約30元收回距離，收回價195元，行使價193元，換股比率500，槓桿比率6.7倍，近30元收回距離遠牛。投資者如看淡阿里，貼熊選擇可留意阿里熊(54801)，與現價有約15元收回距離，收回價240元，行使價242元，換股比率500，槓桿比率12.2倍，高槓桿貼熊。並可留意屬活躍條款的阿里熊(64600)，收回價250元，行使價252元，換股比率500，槓桿比率8.0倍，活躍條款。
投資者如看好美團，可留意屬活躍條款的美團牛(64625)，與現價有約27.6元收回距離，收回價273.38元，行使價270.38元，換股比率100，槓桿比率9.2倍，活躍條款。遠牛選擇可留意屬低面值的美團牛(63763)，收回價260.18元，行使價257.18元，換股比率500，槓桿比率6.5倍，低面值遠牛。投資者如看淡美團，貼熊選擇可留意美團熊(56586)，與現價有約29元收回距離，收回價330元，行使價333元，換股比率500，槓桿比率9.4倍，相近收回價貼熊中槓桿最高。並可留意收回價稍遠的美團熊(66852)，收回價340元，行使價343元，換股比率500，槓桿比率7.3倍，近39元收回距離熊證。
投資者如看好小米，貼牛選擇可留意新上市的小米牛(65223)，與現價有約1.3元收回距離，收回價31.88元，行使價31.48元，換股比率50，槓桿比率17.6倍，新上市貼牛。並可留意屬活躍條款的小米牛(63835)，收回價29.38元，行使價28.98元，換股比率10，槓桿比率7.5倍，活躍條款。投資者如看淡小米，可留意屬活躍條款的小米熊(54687)，收回價36.8元，行使價37.2元，換股比率50，槓桿比率8.3倍，活躍條款。遠熊選擇可留意小米熊(60340)，與現價有約6.7元收回距離，收回價39.88元，行使價40.38元，換股比率50，槓桿比率4.7倍，近6.7元收回距離遠熊。
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