新加坡GIC成去年全球最活躍的國有投資者

據全主權財富基金數據平(SWF)數據顯示，新加坡主權財富基金--GIC去年在疫情下成為全球最活躍的國有投資者，而淡馬錫控股則是最大的科技投資者。

GIC去年在65宗不同的交易中，配置了177億美元。緊隨其後的是加拿大的公共養老基金CPP，加拿大的CDPQ和阿聯酋的投資公司Mubadala。CPP在33個投資項目中配署了150億美元。

SWF報告指出，國有投資者投資的資本在去年大幅收縮。在期情高峰期間，由於後勤問題，交易受影響。故去年全球國有投資者進行了503筆交易，價值1,623億美元；而2019年為499筆交易，但交易價值達1,994億美元。在去年的投資額中，五分一投資於技術、媒體及電訊業，投資從金融科技轉向資訊科技，生命科學和生物科技，是一個重要的轉捩點。

該報告研究了438個國有投資者，其中包括主權財富基金和公共養老基金，這些基金共同管理資產超過27萬億美元。

疫情期間，在家庭支出暴跌之際，國有投資者似乎不願將自己置於高風險的金融服務行業，而另一方面，他們正在尋找由看起來像黑天鵝的事件創造的機會。新加坡的淡馬錫成為最大的技術投資者，在與技術相關的領域，特別是電子商務和生命科學領域，投資了約23億美元。

GIC是第二大直接投資者，擁有22億美元的資金，並主導了對數據中心和雲技術的投資。

除技術外，醫療保健也成為了目標行業，對從事疫苗和生物科技開發的公司進行了投資。

報告指出，淡馬錫牽頭對德國BioNTech公司進行了2.5億美元的私募配售，並獲得了與製藥巨頭輝瑞公司共同開發的新冠疫苗的發現和批准，實現回報。此外，與糧食生產和農業有關的技術也正在上升，成為投資目標部門。

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