【瑞通推介】恒指再創1年高 即市較多投資者續睇好

瑞通認股證牛熊證銷售部：投資者觀望美國國會對總統特朗普彈劾行動，道指隔晚收報31,068點，升60點(或0.2%)。恒指昨以全日高位28,276點收市，升368點(或1.3%)，連升三日並再創近一年新高。今早曾升約140點，突破28,400點，再創一年高位。恒指好倉(牛證及認購權證)昨淨流出約1億港元(下同)，恒指淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入近7,900萬元，反映投資者續看淡大市短線回落。昨日恒指牛證街貨重貨區為收回價26,500至26,599點，而熊證街貨重貨區為收回價28,500至28,599點。

跌幅收窄至不足1%，報253.8元。比亞迪近日有三款新車正式開啟預售。另工信部發布減免車船稅新能源車目錄，比亞迪有車款在列。比亞迪今早曾漲逾5%，創歷史高位268元。昨有約4.9億元北水淨流

出比亞迪。輪證資金流方面，逾2,100萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有逾390萬元淨流出。

國壽今早先升逾1%，一度重返18.24元之近個半月高位，其後倒跌1%。繼昨日升穿50及250天線後，今早曾一度突破100天線。昨分別有逾3,600萬元和逾40萬元淨流入其好倉和淡倉。

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