【瑞通推介】恒指再創1年高 即市較多投資者續睇好
2021年01月13日 10:41
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瑞通認股證牛熊證銷售部：投資者觀望美國國會對總統特朗普彈劾行動，道指隔晚收報31,068點，升60點(或0.2%)。恒指昨以全日高位28,276點收市，升368點(或1.3%)，連升三日並再創近一年新高。今早曾升約140點，突破28,400點，再創一年高位。恒指好倉(牛證及認購權證)昨淨流出約1億港元(下同)，恒指淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入近7,900萬元，反映投資者續看淡大市短線回落。昨日恒指牛證街貨重貨區為收回價26,500至26,599點，而熊證街貨重貨區為收回價28,500至28,599點。
工信部指車企要加強技術，列明低溫環境產品性能同技術要求，加強產品准入和生產一致性檢查，提升電動汽車低溫行駛性能。比亞迪(01211)昨早曾下瀉8.3%，低見235元，其後逐步收復失地，收市
跌幅收窄至不足1%，報253.8元。比亞迪近日有三款新車正式開啟預售。另工信部發布減免車船稅新能源車目錄，比亞迪有車款在列。比亞迪今早曾漲逾5%，創歷史高位268元。昨有約4.9億元北水淨流
出比亞迪。輪證資金流方面，逾2,100萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有逾390萬元淨流出。
上證綜合指數昨突破3,600點，兼滬深兩市連續七日成交破萬億人幣，帶動內險股獲資金追捧。中國人壽(02628)昨大成交飆7%，以全日高位17.9元收市，是表現最佳藍籌，一舉收復各移動平均線並創一個月高。受A股帶動以外，亦有券商發表報告，預期內險股能受惠今年市場利率上升和保險銷售復甦。
國壽今早先升逾1%，一度重返18.24元之近個半月高位，其後倒跌1%。繼昨日升穿50及250天線後，今早曾一度突破100天線。昨分別有逾3,600萬元和逾40萬元淨流入其好倉和淡倉。
近日走勢轉強的網易(09999)，連升9個交易日累漲逾22%後，昨回調3.18%，收報167.5元，盤中曾挫5%至164.3元，較周一高見的181.6元上市高位回落約9.5%。網易今月8日上線的一款遊戲，連日處iOS免費應用程式榜首。另國家新聞出版署此前公布去年12月國產網絡遊戲版號，上榜遊戲包括網易的一款遊戲。網易今早於高位整固，跌約2%，回至164元水平。昨有逾370萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有逾240萬元淨流出。
市場憧憬可受惠債息上升和在內地擴張業務的友邦保險(01299)，昨首度進身「紅底股」，以103元歷史新高收市，升4.2%。股份今早稍作回調，跌幅逾1%，暫守100元關。昨有逾40萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有逾210萬元淨流入。
紅米K40系列將於下月發布，小米(01810)昨重上10天線，收漲4.4%於33.45元，跑贏大型科企。今早先升後回軟，暫守33元。昨有近900萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有逾690萬元淨流入。
瑞通相關認股證之選擇：
恒指貼價、中短期購(22855)，行使價：29800點，2021年6月到期，實際槓桿：10.7倍
恒指輕微價外、中短期沽(19115)，行使價：25870點，2021年5月到期，實際槓桿：10.5倍
比迪輕微價外、中短期購(20804)，行使價：278.98元，2021年6月到期，實際槓桿：2.8倍
國壽輕微價外、中年期購(18173)，行使價：19.98元，2021年8月到期，實際槓桿：5.4倍
國壽價內、極短期沽(16343)，行使價：18.88元，2021年2月到期，實際槓桿：8.1倍
網易輕微價外、中短期購(23127)，行使價：179.999元，2021年4月到期，實際槓桿：6.7倍
友邦輕微價外、中短期購(23002)，行使價：112.8元，2021年6月到期，實際槓桿：7.5倍
友邦價外、長期沽(20597)，行使價：80.93元，2021年12月到期，實際槓桿：4.5倍
小米價外、中短期購(27297)，行使價：39.13元，2021年5月到期，實際槓桿：4.8倍
小米輕微價外、中短期沽(28315)，行使價：29.88元，2021年7月到期，實際槓桿：3.4倍
吉利輕微價外、中短期購(11535)，行使價：35.05元，2021年6月到期，實際槓桿：3.4倍
吉利輕微價外、中年期沽(11543)，行使價：28元，2021年7月到期，實際槓桿：2.4倍
瑞通相關牛熊證之選擇：
全場最貼恒指牛證(63369)，收回價：27899點，槓桿比率：51.5倍
恒指牛證(59392)，收回價：27560點，槓桿比率：36.8倍
恒指熊證(59461)，收回價：28890點，槓桿比率：36.3倍
比迪牛證(50366)，收回價：204.88元，槓桿比率：3.7倍
比迪熊證(52630)，收回價：282.88元，槓桿比率：7.7倍
國壽牛證(54545)，收回價：16.28元，槓桿比率：8.6倍
國壽熊證(59733)，收回價：18.88元，槓桿比率：8.4倍
網易牛證(60132)，收回價：152元，槓桿比率：9.1倍
友邦牛證(61935)，收回價：95.5元，槓桿比率：14.1倍
友邦熊證(65479)，收回價：106.2元，槓桿比率：15.8倍
小米牛證(62325)，收回價：30.99元，槓桿比率：11.9倍
小米熊證(59967)，收回價：35.88元，槓桿比率：9.4倍
吉利牛證(63450)，收回價：30.88元，槓桿比率：12.3倍
吉利熊證(63459)，收回價：35.68元，槓桿比率：7.7倍
免責聲明：由瑞通認股證牛熊證銷售部發出。本結構性產品並無抵押品。結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。閣下投前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。
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