傳滙豐啟動亞太區CEO王冬勝接班人遴選工作
2021年01月13日 10:41
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隨着滙豐控股(00005)把眼光放在中國，該行正着手培養一批銀行家，可與中國建立長遠的關係。外電引述知情人士稱，滙豐非正式啟動亞太區行政總裁(CEO)王冬勝接班人的遴選工作，當中以亞太區全球銀行業務及其中國業務負責人廖宜建和王雲峰的呼聲最高。
因為牽涉美國調查華為一事，滙豐受到中方責難，現年69歲的王冬勝在幫助滙豐修復與中國的關係、在兩國之間周旋方面一直扮演至關重要的角色。知情人士稱，王此前已經延長任期，其地位一直被認為難以取代，他正指導廖宜建和王雲峰在他退休前強化中國隊伍。
滙豐拒絕就上述消息置評。
倫敦經濟學院經濟績效中心教授Tom Kirchmaier表示，有當地人在亞洲擔任負責人甚為重要，尤其是在文化複雜的中國」。而且，銀行業務也離不開人脈，這對於外國人來說更艱難。
於去年4月起擔任滙豐亞太區環球銀行業務負責人的廖宜建於香港出生，在英國接受教育，曾主管中國業務5年，但知情人士透露，他在與中國官員會面時比較死板，雖然如此，但他流利的英語和對中國市場的深刻了解受投資者和分析師歡迎。知情人士續稱，廖與滙豐行政總裁祈耀年和滙豐董事Laura Cha關係密切，後者曾任中國證監會副主席。
王雲峰則出生於南京，被認為更會跟官員和國企打交道，能夠把握中國的監管和政治環境。知情人士指出，去年晉升中國區行政總裁的王雲峰公眾形象頗佳，但由於他3月才上任，需要積累經驗才能承擔更大責任。
王氏於2005年加入滙豐，2016年6月開始負責中國銀行和市場業務，80年代末進入中國銀行外匯和債券交易部門，大約10年後加入德意志銀行。
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