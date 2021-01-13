傳滙豐啟動亞太區CEO王冬勝接班人遴選工作

因為牽涉美國調查華為一事，滙豐受到中方責難，現年69歲的王冬勝在幫助滙豐修復與中國的關係、在兩國之間周旋方面一直扮演至關重要的角色。知情人士稱，王此前已經延長任期，其地位一直被認為難以取代，他正指導廖宜建和王雲峰在他退休前強化中國隊伍。

滙豐拒絕就上述消息置評。

倫敦經濟學院經濟績效中心教授Tom Kirchmaier表示，有當地人在亞洲擔任負責人甚為重要，尤其是在文化複雜的中國」。而且，銀行業務也離不開人脈，這對於外國人來說更艱難。

於去年4月起擔任滙豐亞太區環球銀行業務負責人的廖宜建於香港出生，在英國接受教育，曾主管中國業務5年，但知情人士透露，他在與中國官員會面時比較死板，雖然如此，但他流利的英語和對中國市場的深刻了解受投資者和分析師歡迎。知情人士續稱，廖與滙豐行政總裁祈耀年和滙豐董事Laura Cha關係密切，後者曾任中國證監會副主席。

王雲峰則出生於南京，被認為更會跟官員和國企打交道，能夠把握中國的監管和政治環境。知情人士指出，去年晉升中國區行政總裁的王雲峰公眾形象頗佳，但由於他3月才上任，需要積累經驗才能承擔更大責任。

王氏於2005年加入滙豐，2016年6月開始負責中國銀行和市場業務，80年代末進入中國銀行外匯和債券交易部門，大約10年後加入德意志銀行。

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