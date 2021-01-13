林家亨：恒指今月可緩步爬升 看好電動車光伏板塊
2021年01月13日 10:51
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恒生指數周三再創近1年新高，香港股票分析師協會永遠榮譽主席林家亨預期，恒指1月仍會維持緩步爬升格局，短期兩萬八有支持，而今季可望重上兩萬九。
板塊方面，他看好電動車和光伏板塊，並重申早前已推薦數隻今年必買股份或ETF(交易所買賣基金)，包括比亞迪股份(01211)、信義光能(00968)、GX中國電車(02845)、GX中國潔能(02809)、中海物業(02669)和廣汽集團(02238)。
至於近期友邦保險(01299)和內險股有追捧，他指看好保險股的業務前景可隨經濟復甦，但不會現時股價水平高追。
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