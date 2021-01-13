【高盛推介】內險股異動 留意高槓桿輪證
2021年01月13日 11:23
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高盛(亞洲)有限責任公司：中國銀保監會發布《保險資產管理公司監管評級暫行辦法》，以五個維度指標對保險資產管理公司進行綜合評分。
昨日升約6.9%的中國人壽(02628)，則在早段升見18.24元，突破一個月高位後升幅收窄。現時更倒跌，報17.8元，跌約0.6%。另平安保險(02318)昨日升約6%。今早繼續上升，早段高見102.6元，創歷史新高後升幅收窄。現報100.5元，升約0.9%。而
觀察個股輪證資金流向，國壽方面，亦見近日資金傾向部署好倉，當中認購證及牛證於昨日分別錄得約3,190萬及440萬元資金流入。另亦可見近日資金傾向部署平保好倉，當中認購證於昨日錄得約5,280萬元資金流入，為昨日最多資金流入的認股證相關資產。而牛證於昨日亦錄得約500萬元資金流入。而認沽證則於過去4個交易日皆錄得資金流入，合共約420萬元。
投資者如看好國壽，認購證方面可留意屬低面值的長年期國壽購(19829)，行使價19.1元，2021年09月27日到期，實際槓桿5.4倍，低面值、長年期。高槓桿選擇可留意年期約2個月的國壽購(27810)，行使價21.93元，2021年03月19日到期，實際槓桿10.1倍，高槓桿。牛證方面可留意國壽牛(54056)，與現價有約2.5元收回距離，收回價15.28元，行使價14.68元，換股比率50，槓桿比率5.5倍，近2.5元收回距離牛證。
投資者如看淡國壽，可留意國壽熊(56444)，與現價有約2.2元收回距離，收回價20元，行使價20.4元，換股比率50，槓桿比率6.5倍，相近收回價熊證中槓桿最高。
投資者如看好平保，認購證方面可留意屬低面值的長年期平安購(29684)，行使價118.98元，2022年12月21日到期，實際槓桿5.0倍，低面值、長年期。高槓桿選擇可留意價外幅度約13%，年期約4個月的平安購(28851)，行使價112.98元，2021年05月26日到期，實際槓桿9.9倍，高槓桿。貼價選擇可留意價外幅度約5%的低街貨平安購(19700)，行使價105.05元，2022年03月28日到期，實際槓桿5.6倍，貼價、低街貨。牛證方面的貼牛選擇可留意屬市場上最貼價、槓桿最突出的平安牛(65277)，與現價有約5.4元收回距離，收回價95.08元，行使價94.48元，換股比率100，槓桿比率16.3倍，市場上最貼價、槓桿最高牛證。遠牛選擇則可留意平安牛(66816)，收回價90.08元，行使價89.48元，換股比率100，槓桿比率9.2倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。
投資者如看淡平保，認沽證方面可留意年期約4個月的高槓桿平安沽(20006)，行使價84.83元，2021年05月27日到期，實際槓桿10.4倍，中期、高槓桿。熊證方面可留意屬貼熊的平安熊(55801)，與現價有約4.5元收回距離，收回價105元，行使價105.6元，換股比率100，槓桿比率17.2倍，高槓桿貼熊。
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