溫天納：拜登上任在即 港股或上試29000點

恒指今(13日)開市後向好。資深投資銀行家溫天納表示，近日升穿28,000點，顯示市場氣氛正面，特別是拜登上場後，憧憬中美關係比較緩和。

目前市場焦點落在基本面，他相信拜登1月20日上場，政策將較為溫和，港股若沒有重大改變，在量化寬鬆的政策下，1月份或可上試29,000點水平。市場正在觀望特朗普對華企制裁會否出現變數，支持位在27,500點。他續指，由於大市近日於28,000點關整固，後市大機會維持在27,500點至28,500點區間。

板塊方面，他認為市場處於抗疫階段，商品需求及價格上升，原油類股份上升無可厚非。反而他更看好科技股及內需股，一方面，雖然市場繼續關注內地反壟斷法，但拜登對華科企的博弈政策或會放緩；另方面，內地十四五規劃將大力推動內需股。

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