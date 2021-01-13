世銀經濟學家憂疫情持續　將發展成金融危機

外媒報道，世界銀行首席經濟學家Carmen Reinhart表示，擔心新冠肺炎大流行曠日持久的本質，可能會使家庭和企業的資產負債表不堪重負，發展成為金融危機。

Reinhart直指「這是持續的傷害」，她解釋起初並不是金融問題，從開始一直到現在都是一場衞生危機︳但是它有一些元素已經演變成典型的資產負債表問題。

她強調，不要將預期中的反彈與復甦混為一談。世行預測人均收入到今年年底仍將低於疫情前的水平，這着味著任何有關復甦的說法都是「誤導性的」。她又指，持續的時間愈長，從就業和企業倒閉的角度而言破壞就愈大，她擔心這種情況持續的時間愈長，個人、家庭、企業和國家的資產負債表受到的壓力就愈大。

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